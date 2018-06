The examples populate this alert with dummy content

NOMBRAMIENTO Natxo Gómez, nuevo presidente de la patronal Fedac El ex concejal de Urbanismo se fija como gran reto la creación de nuevo suelo industrial para frenar el éxodo de empresas y atraer nuevos negocios - Sustituye al presidente de la Cámara de Comercio, Pablo de Gracia viernes, 08 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (08/06/2018) La Federación de Empresarios de L’Alcoià y El Comtat (Fedac) tiene nuevo presidente: Natxo Gómez, que sustituye en el cargo a Pablo De Gracia, recientemente elegido como presidente de la Cámara de Comercio. Gómez, que fue concejal de Urbanismo durante la anterior legislatura, se marca como uno de los objetivos principales la creación de suelo industrial para evitar la fuga de empresas y atraer nuevos negocios. Otro de los retos es impulsar la Plataforma por la Reindustrialización y el Pacto Territorial por el Empleo. Para la patronal es fundamental "trabajar junto a la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento y el CEEI para no duplicar servicios" y ofrecer el apoyo más efectivo tanto para los empresarios como para los emprendedores. Pablo De Gracia ha sido presidente de Fedac durante los últimos 6 años.