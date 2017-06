The examples populate this alert with dummy content

FICHAJE Natxo Insa se marchará a Malasia A falta de confirmación oficial, el contestano jugará la próxima temporada en el Johor Darul Takzim que paga su traspaso lunes, 05 de junio de 2017 Natxo Insa, clave en el ascenso del Levante a Primera División. No jugará en el equipo granota la próxima temporada. El motivo no es otro que el traspaso al Johor Darul Takzim de Malasia. Según fuentes valencianas, el contestano jugará dos temporadas en Malasia firmando el contrato de su vida económicamente. El club malayo, juega la Súper Liga de Malasia y pagará un traspaso cercano al medio millón de euros por el jugador. A falta de confirmación oficial, Insa se marchará a un destino exótico para jugar las dos próximas temporadas, en principio será oficial cuanto termine la liga regular de Segunda División el próximo fin de semana.