ALFÉREZ CRISTIANO Navarra al combate Las aldeas del norte llegan a Alcoy de la mano de la original propuesta de la filà del alférez cristiano sábado, 22 de abril de 2017 Sonriente, satisfecho y orgulloso. Así ha cubierto el recorrido de la Entrada el alférez cristiano, Gabriel Barrachina, de la filà Navarros, colofón de un extensísimo boato basado en la historia y mitología de las tierras del norte. Michel Abiétar ha mostrado un derroche de imaginación para su amigo el alférez, vestido con túnica de bermeja cruz y una capa de piel y pelo negro. En su honor ha sonado la pieza Santos, Poetas y Guerreros, de Enrique Igual. El misterio, la elegancia y el belicismo han compartido protagonismo en un boato que ha colmado los sentidos de los miles de espectadores que han disfrutado de la monumental Entrada ofrecida por el bando cristiano.