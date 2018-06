The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Navarro , Nieto y Barreda renuevan Tres importantes jugadores de la pasada campaña, aceptan la renovación en el Alcoyano domingo, 17 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano va perfilando la plantilla para la próxima temporada y “. Barreda, Navarro y Nieto prolongarán su estancia un curso más en la entidad de El Collao”, dice el club en su página web. Tres importantes jugadores que han aceptado la propuesta del Alcoyano para estar la próxima temporada en el club blanquiazul y volver a defender la camiseta. Barreda cumplirá la tercera temporada, Nieto comenzará por primera vez, ya que llegó en el mercado de invierno y parta Navarro “será su sexta campaña en el Alcoyano. Llegó en el verano de 2013 y desde entonces se ha afianzado siendo un fijo para todos los entrenadores en el lateral izquierdo, con más de 160 partidos de liga en su recorrido como futbolista blanquiazul”, analiza el club. Ellos se unen a Ribelles y el recién fichado Pajarero.