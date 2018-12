The examples populate this alert with dummy content

MIL.LENI Navidad en el campus de la UPV El coro y la banda de la EPSA celebra la llegada de las fiestas y del nuevo año con un concierto navideño jueves, 20 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (20/12/2018) El programa Mil.leni número 29 arranca con el Coro y la Banda de la EPSA, que este jueves interpretan el Concierto de Navidad en el Salón de Actos del Colegio Mayor Ovidi Montllor. Contamos con la presencia del Director de la Banda y el Coro de la EPSA, Jordi Sempere. Finaliza con el mensaje de felicidad y prosperidad del director del campus de Alcoy de la UPV, Juan Ignacio Torregrosa.