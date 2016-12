The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Navidad en casa El establecimiento Delatas presenta su selección de productos para sorprender a familiares y amigos en estas fiestas lunes, 01 de diciembre de 2014 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (28/11/2014) Delatas prepara una campaña de Navidad repleta de sugerencias para sorprender a familiares y amigos. Sonsoles Silvestre, gerente del establecimento ubicado en la Alameda 68 presenta en Hoy por Hoy Alcoy la oferta de lotes y regalos para estas Navidades y algunas ventajas de las que pueden beneficiarse como la posibilidad de realizar pevidos por correo electónico o por teléfono, la forma de pago del 50% a la reserva del pedido y el resto a la entrega. Sonsoles Silvestre recomienda visitar la tienda para cpersonalizar lotes o enviarlos a clientes de empresas.