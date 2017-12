The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ Navidad y solidaridad en la Glorieta Hasta el próximo domingo La Glorieta muestra una feria muy especial, con gastronomía, productos típicos, solidaridad y ocio para los pequeños jueves, 07 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (07/12/2017) En la segunda jornada del Mercat del Nadal de La Glorieta, centenares de personas han disfrutado de las atracciones y oferta comercial y de ocio. Hasta el domingo se exponen gastronomía, productos típicos alcoyanos y de una gran zona infantil donde los más pequeños podrán dar paseos en burritas o en camellos. Y no sólo eso. Este año repite Cáritas con la recaudación para comprar botellas de butano para las familias desfavorecidas. Nuria es una de las colaboradoras de Cáritas. “En este stan sólo recaudamos dinero para comprar bombonas de butano. El año pasado conseguimos mucho más de lo esperado y este, esperamos también buena respuesta de la gente de Alcoy. Compramos esas bombonas para la gente que lo necesita estas fechas”. El Mercat del Nadal abre de 11.30 a 14.30 y de 17 a 21 horas. Hoy habrá cuenta cuentos de La Bruixa de Xocolata a las 18.30 horas. Mañana la ambientación musical la pondrá La Degollà a las 18 horas. El sábado a las 11,30 comienzan las actividades con una chocolatada popular, un flashmob a las 13,00 horas y la actuación del Coro de Gospel de Alcoy a las 18 horas. Pep el Botifarra cerrará el domingo los actos previstos a las 12.30 horas.