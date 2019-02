The examples populate this alert with dummy content

TELEVISIÓN Nazaret Aracil ya prepara la segunda temporada de la serie de La Vall La actriz alcoyana ha estado en Radio Alcoy para explicar los proyectos que está llevando adelante lunes, 04 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La televisión es el principal punto de atención en la actualidad de la carrera como actriz de Nazaret Aracil. En Radio Alcoy ha explicado en qué momento se encuentra su carrera artística y los proyectos en los que está inmersa. El principal de ellos es la preparación de la segunda temporada de la serie de À Punt, La Vall. En la primera temporada se lograron índices de audiencia destacados y ya se están estudiando los nuevos guiones y preparando el cásting de nuevos personajes, a falta de la confirmación final por parte de la televisión autonómica. También Nazaret explica otros proyectos como un corto, una serie o un guión suyo, así como repasa su carrera artística, habla de lo complicado de dedicarse a este oficio, así como el apoyo de sus padres en particular y de su familia en general.