The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Nebil se marcha cedido al Mar Menor El jugador de Alcoy sub 23, va cedido al club murciano por falta de minutos con el Alcoyano jueves, 24 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano anuncia la cesión de Nebil al Mar Menor de Murcia. "Nuestro jugador sub-23 Nebil Ibáñez, se marcha cedido hasta final de temporada al Mar Menor C.F. de la Tercera División (grupo murciano).Nebil esta temporada había sido convocado hasta en 10 ocasiones pero no ha podido debutar.El Mar Menor C.F. actualmente va segundo después de haber disputado 23 partidos de liga, aunque ha perdido los dos últimos encuentros. Ha conseguido 12 victorias, 6 empates y 5 derrotas, con 33 goles a favor y 28 en contra.Le deseamos la mejor de las suertes y que pueda ayudar al conjunto murciano a lograr el deseado ascenso", es el comunicado que ha emitido el club por la cesión de Nebil Ibañez..