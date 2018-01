The examples populate this alert with dummy content

HOCKEY PATINES “Necesitamos apoyo económico” El presidente del Patín Alcodiam Salesianos , Andrés Hernández y el entrenador Sergi Punset, han estado en Ser Deportivos desde la venta Sant Jordi martes, 09 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (09/01/2018) Andrés Hernández y Sergi Punset han estado en Ser Deportivos desde la venta Sant Jordi. Con ellos hemos hablado de las primera parte de la temporada que acaba de finalizar, de la Copa del Rey y de los objetivos que tiene para el resto de la temporada. Además de hablar de la actualidad del Patín Alcodiam Salesianos. Escucha todo lo que han dicho en el programa de hoy desde la Venta Sant Jordi, en carretera Nacional 340 junto cruce Benifallim.