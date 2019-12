The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA XIMO PUIG "Necesitamos que haya Gobierno" El líder de los socialistas valencianos lamenta la falta de generosidad del PP por no absternerse- Asegura el President que "no puede haber democracia sin diálogo" pero que no hay que "traspasar líneas rojas"- Ximo Puig, partidario de caminar hacia la federalización frente a los que "criminalizan" a las comunidades jueves, 26 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El President de la Generalitat Ximo Puig asegura que los españoles, en las últimas elecciones generales, dijeron con su voto que Pedro Sánchez debe ser el Presidente del Gobierno. Según Puig los grupos políticos tienen que facilitar que eso sea así. Afirma que facilitar gobierno "no quiere decir apoyar al gobierno". A Puig le hemos preguntado si fracasa la investidura, Pedro Sánchez debe ser el candidato del PSOE en una futura cita electoral. El President ha descartado esa posibilidad afirmando que solo cabe la investidura de Sánchez “porque necesitamos que haya gobierno”. ERC y la falta de generosidad del PP Ximo Puig ve con buenos ojos la fórmula de la coalición con Unidas Podemos. Afirma también que se debe explorar el apoyo de otras fuerzas políticas y lamenta la falta de generosidad del PP por no haber brindado la posibilidad de la abstención como sí hizo el PSOE con Rajoy: El también secretario general del PSPV asegura que no puede haber democracia sin diálogo. En ese sentido se muestra convencido de que la necesidad de que, “sin traspasar ninguna línea roja, ni salirse de la Constitución” se explore el apoyo de otras fuerzas políticas. Federalismo frente a recentralización Ximo Puig considera que no está reñido que los territorios defiendan sus señas de identidad y un mayor autogobierno con pertenecer a un estado como es el español. Se muestra partidario de caminar hacia la federalización dentro de la Constitución. El President de la Generalitat además ha defendido a las autonomías frente a los intentos de recentralización del estado y frente a los que “criminalizan” a las comunidades afirmando que son consideradas una “acción superflua”. Financiación para acabar con la desigualdad Sostiene Puig que el autogobierno tiene que estar bien financiado y recuerda que ha sido la transferencia de competencias lo que ha permitido que, en estos meses de incertidumbre política nacional, se hayan podido prestar los servicios. El President de la Generalitat asegura que, gobierne quien gobierne en España, él seguirá exigiendo un nuevo modelo de financiación autonómica que acabe con las desigualdades que se producen en la actualidad entre comunidades. 