POLÉMICA Negativa a dos filaes de cargo a utilizar la Llotja para banquetes El PP pregunta por los criterios de la cesión del año pasado a los Miqueros y la negativa a la filà Chano para este año a la Magenta para 2018 y 2019 viernes, 17 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (17/03/2017) Las filaes Chano y Magenta, han querido seguir, sin éxito, los pasos de los Miqueros en las fiestas del año pasado. Ambas filaes habían solicitado la cesión de la Llotja de Sant Jordi como salón de banquetes para sus años de cargo, según ha explicado el concejal del PP, Eduardo Tormo. El edil pregunta por los criterios de la cesión del año pasado y la negativa a la filà Chano para este año a la Magenta para 2018 y 2019. "Apoyamos que el Ayuntamiento colabore con entidades, colectivos y las filaes en todo lo que sea posible, por eso estamos a favor de la cesión de dependencias municipales, pero creemos que es necesario el cumplimiento de la ley para garantizar la seguridad de las personas y el establecimiento de unos criterios objetivos y justos" El PP considera que la cesión a los Miqueros, la filà del alcalde, fue irregular ya que se realizó de manera verbal, sin el preceptivo expediente, ni contrato de alquiler o cesión, sin seguro de responsabilidad, ni plan de seguridad y emergencias. Añaden que la petición de los Miqueros se presentó por escrito, pero sin fecha ni registro municipal.