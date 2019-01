The examples populate this alert with dummy content

GIMNASIA ARTISTICA Néstor Abad deleita a las futuras promesas El gimnasta olímpico alcoyano ha realizado una clase magistral con alumnos de Alcoy jueves, 03 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp En plenas vacaciones el gimnasta alcoyano Néstor Abad ha estado en las instalaciones del Centro de Deportes realizando una clase magistral a alumnos de gimnasta de los dos clubs de Alcoy. Abad no ha desaprovechado la ocasión para volver a sus orígenes y pasar cerca de dos horas con los que algún día sueñan ser cómo él. Cerca de 40 niños y niñas han disfrutado de un momento único para ellos, ya que Néstor Abad seguirá en breve su preparación en Madrid, tanto en lo individual como en la Selección Española de Gimnasia Artística.