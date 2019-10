The examples populate this alert with dummy content

GIMNASIA ARTÍSTICA Néstor Abad estará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 El gimnasta alcoyano fue el mejor del equipo español en el mundial disputado en Alemania – Néstor ya disputó los Juegos de Rio de Janeiro martes, 08 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Néstor Abad volverá a disputar unos Juegos Olímpicos. El equipo español de gimnasia artística masculina se ha clasificó para disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El gimnasta alcoyano consiguió una gran puntuación que sumada con el resto del equipo, les llevará a disputar la competición más importante del planeta deportivamente hablando. Aunque el mundial en Alemania, todavía no ha terminado, hablamos de una de las mejores noticias locales del año.