GIMNASIA ARTÍSTICA Néstor Abad logra el oro por equipos en los Juegos el Mediterráneo El alcoyano consiguió el oro en equipo con España – En individual consigue la quinta plaza lunes, 25 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El equipo español encabezado por el alcoyano Néstor Abad, consiguió la medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo. El equipo español fue muy superior subió a lo más alto del podio en la competición que se está disputando en Tarragona. En individual, el alcoyano terminó quinto una competición en la que llegó a estar tercero. El de Alcoy fue de menos a más en todos los ejercicios y aparatos y logró una gran clasificación en otra de las grandes competiciones mundiales.