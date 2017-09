The examples populate this alert with dummy content

PREMIO Néstor Abad, el mejor de la Provincia El gimnasta alcoyano suma a su palmarés el título de Mejor Deportista de la Provincia de Alicante que otorga la Diputación viernes, 22 de septiembre de 2017 Néstor Abad consigue un nuevo título a su carrera. El gimnasta alcoyano ha sido nombrado como Mejor Deportista de la Provincia de Alicante. La gala ha tenido lugar en Alicante donde un gran número de deportistas se han dado cita en los premiso más importantes que otorga la Diputación de Alicante. Para ganar este galardón, ha tenido que ver mucho su papel en los Juegos Olímpicos de Río De Janeiro. Junto a Néstor Abad, los otros dos finalistas que optaban a este premio eran el atleta Daniel Andujar y el jugador de rugby Javier Mario Carrión. Los premios están dotados con 36.400 euros que se reparten todas las categorías.