POSIBLE GALARDÓN Néstor Abad, entre los mejores El gimnasta alcoyano es finalista como Mejor Deportista en los premios Provinciales del Deporte que otorga la Diputación jueves, 20 de julio de 2017 El gimnasta alcoyano es finalista en la categoría de MEJOR DEPORTISTA de los premios Provinciales del Deporte que otorga la Diputación de Alicante, y que se librarán en el mes de septiembre. Néstor Abad tiene grandes posibilidades de conseguir este galardón por su papel en los Juegos Olímpicos de Río De Janeiro. Junto a Néstor Abad, los otros dos finalistas que optan a este premio son el atleta Daniel Andujar y el jugador de rugby Javier Mario Carrión. Los premios están dotados con 36.400 euros que se reparten todas las categorías, la gala será a finales de septiembre en el Auditorio de la Diputación.