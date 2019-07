The examples populate this alert with dummy content

GIMNASIA ARTÍSTICA Néstor Abad sigue deslumbrando El gimnasta alcoyano logró ser Campeón de España, además hubo mucha y buena representación de gimnastas alcoyanas de la mano de "El Pastoret" jueves, 11 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Club Gimnàstica Alcoi “El Pastoret” concluyó el Campeonato de España Base y el Campeonato de España Individual Absoluto de Gimnasia Artística Femenina y Masculina celebrado en Valencia, donde Néstor Abad fue otra vez Campeón de España. Además de Néstor participaron muchos más gimnastas como relatan en la nota de prensa. “La semana pasada se celebró el Campeonato de España Base y el Campeonato de España Individual Absoluto de Gimnasia Artística Femenina y Masculina en el Pabellón de la Fuente de San Luís en Valencia. Durante toda la semana un total de 12 representantes de nuestro club participaron en los niveles de cada campeonato dejando un muy buen sabor de boca después de cada una de sus actuaciones, pues primó en cada uno de ellos la buena ejecución y la ausencia de grandes fallos, que les llevó a estar en los primeros puestos de sus respectivas categorías. Varias de nuestras gimnastas estuvieron muy cerca de conseguir podios, pero al salir en la 1ª subdivisión de 4 no pudieron aguantar hasta el final en los primeros puestos. Nuestros gimnastas y entrenadores acudieron a la citada competición subvencionados por la Exma Diputación Provincial de Alicante en su Programa de Ayuda a Clubes y Entidades Deportivas de la Provincia. CAMPEONATO DE ESPAÑA BASE: CATEGORÍA BASE 2: ÀNGELA MENGUAL: CLASIFICACIÓN GENERAL: 11ª PARALELAS: 5ª BARRA: 18ª

CATEGORÍA BASE 3: PAULA GILABERT: CLASIFICACIÓN GENERAL: 22ª SALTO: 16ª SUELO: 22ª

ELENA LLACER: CLASIFICACIÓN GENERAL: 23ª SALTO: 5ª SUELO: 23ª

ELSA SANCHEZ: CLASIFICACIÓN GENERAL: 58ª SALTO: 20ª

CATEGORÍA BASE 4 INÉS SÁNCHEZ: CLASIFICACIÓN GENERAL: 37ª SALTO: 5ª PARALELAS: 14ª

MARÍA SOROLLA: CLASIFICACIÓN GENERAL: 43ª

CATEGORÍA BASE 5: LAURA MENGUAL: CLASIFICACIÓN GENERAL: 30ª BARRA: 20ª

ANA GÓMEZ: CLASIFICACIÓN GENERAL: 35ª SALTO: 18ª

CATEGORÍA BASE 5 MASCULINA: LEANDRO DE LA VEGA : Tuvo una de las actuaciones más limpias y con menos deducciones de todo el nivel 5, esto le valió los conseguir tres medallas y casi llegar al podio en la clasificación general: CLASIFICACIÓN GENERAL: 5º SUELO: 2º SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA ARCOS: 7º ANILLAS: 22º SALTO: 3º PARALELAS: 16º BARRA: 3º

CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL ABSOLUTO VÍA OLÍMPICA 5: AITANA MORANT : Aitana se estrenaba en un nacional en este difícil nivel y realizó todos sus ejercicios con gran maestría, sin apenas fallos, solo en la barra tuvo algún error que le restó bastante nota a pesar de hacer un ejercicio muy limpio. CLASIFICACIÓN GENERAL: 33ª SALTO: 12ª PARALELAS: 23ª

VÍA OLÍMPICA 8: LAURA CASABUENA : Para Laura también era el estreno en un nacional de este nivel y además acudía recién recuperada de una rotura del 5º metacarpo de un pie y con apenas días apoyando el mismo, a pesar de ello Laura decidió hacer los 4 aparatos aguantando el dolor y con unos ejercicios simplificados para evitar una recaída en la lesión. Con muchísimas ganas Laura logró terminar su actuación en el nacional con una gran alegría, pues su premio fue el poder participar en el mismo. CLASIFICACIÓN GENERAL: 64ª BARRA: 38ª

VÍA OLÍMPICA 10: MALENA MATARREDONA : Malena también se estrenaba en este difícil nivel donde participaban las representantes españolas en Campeonatos de Europa y Mundiales. Solo compitió en Salto y Barra de Equilibrios ya que se encuentra estudiando fuera de Alcoy y no puede asistir a todos los entrenamientos diarios en el club. Aguantó la presión perfectamente y finalizó su competición con solo un fallo en la barra. Malena es el ejemplo del esfuerzo y dedicación a este deporte y para muchas de nuestras gimnastas es el espejo donde mirarse. SALTO: 15ª BARRA: 25ª

: Malena también se estrenaba en este difícil nivel donde participaban las representantes españolas en Campeonatos de Europa y Mundiales. Solo compitió en Salto y Barra de Equilibrios ya que se encuentra estudiando fuera de Alcoy y no puede asistir a todos los entrenamientos diarios en el club. Aguantó la presión perfectamente y finalizó su competición con solo un fallo en la barra. Malena es el ejemplo del esfuerzo y dedicación a este deporte y para muchas de nuestras gimnastas es el espejo donde mirarse. NESTOR ABAD: Por su parte Néstor revalidó su TITULO DE CAMPEÓN DE ESPAÑA EN EL NIVEL VÍA OLÍMPICA 10, consiguiendo ser CAMPEÓN DE ESPAÑA EN SUELO, PARALELAS, ARCOS Y BARRA Y 3º EN ARCOS. Fue todo un placer poder disfrutar de su competición, pues estuvo impecable en todas sus actuaciones. Durante esta semana estamos pudiendo disfrutar de su compañía en nuestro gimnasio, ya que se encuentra de “vacaciones” en Alcoy y está entrenando con nosotros y animando, corrigiendo y ayudando a nuestros gimnastas, además de hacerse fotos con ellos y firmarles innumerables autógrafos. Con estos excelentes resultados en el Campeonato de España, damos por finalizada la temporada. Durante este mes de julio estamos preparando la siguiente, viendo y probando elementos nuevos para incluirlos en sus ejercicios en el futuro. Agradecemos enormemente a la Exma. Diputación Provincial de Alicante su apoyo y ayuda para poder acudir a esta competición con la subvención recibida en el Programa de Ayudas a Entidades Deportivas de la Provincia. Y como no, al Excmo. Ayuntamiento de Alcoy y al Centro de Deportes por su apoyo y reconocimiento diario a nuestra labor de difusión de la Gimnasia Artística en nuestra ciudad y a la participación y éxitos conseguidos en la competición deportiva”.