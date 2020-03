The examples populate this alert with dummy content

JUEGOS OLIMPICOS TOKIO 2020 Néstor Abad tendrá que esperar un año más Los Juegos Olímpicos de Tokio, pasan al verano de 2021 por el coronavirus martes, 24 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El gimnasta alcoyano Néstor Abad ha sido uno de los tantos deportistas que ha visto como el sueño de disputar sus segundos Juegos Olímpicos tendrá que esperar. Ya es oficial, que Tokio 2020 pasa al verano de 2021. Radio Alcoy ha podido hablar con el gimnasta que pasa el confinamiento en Alcoy con su familia. Para Abad, el aplazamiento, era lo más lógico. “La verdad que era lo más lógico por la situación que estamos viviendo, era muy difícil que se realizasen dentro de la normalidad y tranquilidad dentro de lo que son unos Juegos Olímpicos. Me parece lo más sensato y lógico cara a la humanidad.” Con la fecha ya decidida, el verano de 2021, Néstor Abad, solo piensa es seguir la preparación. “ Ahora me podré seguir preparando tranquilamente. Cuanto pase, porque esto va a pasar, tarde o temprano voy a seguir trabajando para mantener la forma, seguir cuidado la alimentación y para estar con la familia y aprovechar el tiempo”. Esto decía a la redacción de deportes el gimnasta Néstor Abad que es un referente del deporte alcoyano.