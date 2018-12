The examples populate this alert with dummy content

GIMNASIA ARTÍSTICA Néstor Abad, tercero en el Memorial Joaquín Blume Solo le han superado el campeón del mundo, el ruso Artur Dalaloyan, y el japonés Kazuma Kaya lunes, 03 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El gimnasta alcoyano Néstor Abad ha logrado la tercera plaza en el prestigioso trofeo Memorial Joaquín Blume que ha tenido lugar en Barcelona. Abad solo ha sido superado por el ruso campeón del mundo en Doha, hace poco más de un mes, Artur Dalaloyan con 85.250 puntos y por el japonés Kazuma Kaya, sexto en este mundial, con 85.050 puntos. El gimnasta alcoyano obtuvo un 81.900. En el tramo final superó al chino Sun Wei, cuarto mundial y cuarto aquí, mientras que en quinta posición quedó otro de los españoles, Joel Plata. La competición 39 Memorial Joaquín Blume Trofeo Internacional Ciutat de Barcelona ha tenido a una docena de los mejores gimnastas y se ha disputado en la modalidad de All Around, es decir, los seis aparatos. Radio Alcoy ha podido hablar con el padre de Néstor, Juanjo, desde Barcelona y ha explicado que los gimnastas han llegado cansados a esta última competición del año y se han visto más fallos de los habituales, en concreto Néstor ha tenido pequeños errores en suelo y caballo con arcos, pero aún así ha sido de los más regulares y ha logrado esa meritoria tercera plaza. Con esta competición pone fin a la temporada.