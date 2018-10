The examples populate this alert with dummy content

GIMNASIA ARTÍSTICA Néstor agranda su carrera El gimnasta alcoyano consiguió el bronce en barra fija en la Copa del Mundo disputada en París lunes, 01 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp A sólo 50 puntos se quedó de la plata en la Copa del Mundo de gimnasia artística disputada en Paris. El gimnasta alcoyano fue bronce en barra fija en una de las competiciones más importantes del calendario mundial. Su puntuación fue de 14.100 puntos, muy cerca del segundo clasificado. Al margen de la posición, Néstor Abad cuajó una gran actuación que le sirve para seguir creciendo y seguir teniendo opciones de poder estar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Con estos resultado Néstor Abad agranda su curriculum y sigue manteniendo las expectativas. Un nuevo éxito del que se ha hablado en todo la prensa deportiva nacional. Proyecto FER Néstor pertenece al programa FER que es un proyecto de capital totalmente privado impulsado por Juan Roig a través de la Fundación Trinidad Alfonso, una fundación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo fomentar el esfuerzo a través del deporte en la Comunitat Valenciana.