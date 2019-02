The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO 0-1 EBRO Ni de penalti El Alcoyano encaja una derrota en casa fallando su cuarto penalti esta temporada – De Lerma y Hermosa se suman a la lista de bajas para la semana que viene al estar sancionados domingo, 17 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El guion se ha repetido esta semana para el CD Alcoyano, pero a la inversa. Si la pasada jornada, a los de Vicente Mir les bastó con un disparo entre los tres palos para llevarse la victoria ante el Espanyol B con gol de Braulio, esta vez al CD Ebro le ha sido suficiente una llegada muchísimo peligro para sumar tres puntos a su casillero. Esto gracias a la ineficacia del Alcoyano, tanto en la generación de peligro e intensidad, además de fallar su cuarto penalti esta temporada, y también porque el Ebro ha sabido mantener bien replegadas sus líneas. El Deportivo ha encajado una derrota en casa, ante su afición, que se ha vuelto a marchar desilusionada, incluso, muchos aficionados que han ido antes del pitido final ya que preveían el resultado, pero han preferido quedarse en las puertas de salida esperando un cambio en el luminoso. A parte de la derrota, los blanquizaules viajarán la semana que viene a Teruel con más bajas de las que ya ha tenido esta semana ya que además de los jugadores que están en la enfermería se suman los sancionados Hermosa y De Lerma, este último ha sido el que ha fallado el penalti cometido sobre Barreda, en el minuto 76. De haber marcado y puesto el empate, los de Vicente Mir hubiesen tenido una gran oportunidad para ir a por el partido teniendo minutos por delante y con la afición apoyándole, ya que una vez más, esta ha demostrado que con muy poco es capaz de creer y animar a su equipo. La primera parte ha sido insulsa, con nula intensidad y con muy pocos disparos por parte de ambos conjuntos. Un golazo de Raúl, en el minuto 15 de partido, ha quitado las telarañas a la portería de Miguel Bañuz. En la segunda mitad el Alcoyano ha conseguido generar algo más de peligro y las ocasiones más claras las han firmado Hermosa, Primi y Pino. Sin embargo, lo poco realizado por el Deportivo ha vuelto a ser insuficiente para cambiar el marcador de 0-1 que ondeaba desde el minuto 15. Pitada tremenda a Vicente Mir tras el pitido final. Aquellos aficionados que se han quedado hasta el final del encuentro lo han hecho para mostrar su insatisfacción con el técnico y con el resultado. Once titular: Bañuz; Navarro, Hermosa, Primi, Barreda; De Lerma, Anaba, Vicente; Bryan Reyna, Eldin y Braulio. La próxima jornada se disputará el domingo 24 de febrero a las 17 horas a domicilio, ante el Teruel.