The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA "Ni somos unas pobrecitas, ni tampoco unas diosas" María Penalva 'Alissia' presenta una exposición para desmontar los prototipos peyorativos que han acompañado a la figura femenina a lo largo de la historia sábado, 15 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (14/07/2017) Bestiarium Femineum. O lo que es lo mismo: un católogo de "monstruos" femeninos de la mitología occidental actualizado. Arpías, brujas, monstruos marítimos y con tropecientas cabezas, también ninfas, son algunos de los adjetivos peyorativos que han marcado a la mujer desde la mitología occidental. Unas figuras que la artista María Penalva Alissia se propone desmontar en la exposición cuyo nombre encabeza estas líneas y que se muestra hasta el 31 de julio en la Fundación Mutua de Levante. "Ni somos unas pobrecitas, ni tampoco unas diosas". ¿Por qué ensalzarnos o despreciarnos? La lucha por la normalidad, es, junto al bordado y el collage, la herramienta con la que Alissia llega a su público. Ah, y su rollo fusión con las sirenas, que nos chifla. Conversamos con la artista en el Hoy por Hoy de Radio Alcoy.