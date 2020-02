The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS Nico Terol cuanta con un busto y una curva en el circuito Ricardo Tormo El piloto alcoyano Nico Terol visita los estudios de Radio Alcoy para hablar de su actual proyecto y de su trayectoria miércoles, 19 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (19/02/2020) No todos los días visita Radio Alcoy y campeón del Mundo, nuestro piloto más internacional, Nico Terol, ha visitado los estudios de Radio Alcoy una vez más para hablarnos de su nuevo proyecto enseñando a los futuros pilotos. Además nos ha hablado abiertamente de su carrera deportiva que por qué no va a seguir compitiendo al máximo nivel y hemos recordado su campeonato mundial en 125cc.