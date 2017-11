The examples populate this alert with dummy content

MOTOR Nico Terol será homenajeado en Fira Valencia Con motivo del Salón de la Moto 2Ruedas y VLC Bike´s -El piloto alcoyano, campeón del Mundo en 125cc será protagonista la tarde del sábado miércoles, 08 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (08/11/2017) El piloto alcoyano, Nico Terol, será homenajeado en Fira Valencia . Con motivo del Salón de la Moto 2Ruedas y VLC Bike´s la organización rendirá homenaje al alcoyano tal y como hace cada año con algún piloto y ciclista valencianos. En el caso de la bicicleta será Ángel Casero el que también reciba el homenaje. Terol ha pasado por los micrófonos de Radio Alcoy para hablar de su trabajo actual, es formador en la escuela de Aspar, lugar de donde él salió y ahora ayuda y enseña a los más pequeños. No descarta volver a la competición y recuerda su sexto aniversario desde que logró el campeonato del mundo en 125cc. Por su parte, Paco Valero, director de la Fira, habla en Ser Deportivos de la grandeza de la exposición, de más de 20.000 metros cuadrados y el 99% de las mejores marcas nacionales e internacionales. Si eres un amante de motos o bicicletas, no te debes de perder esta feria en Valencia del 10 al 12 de noviembre.