CLIMATOLOGÍA Nieve de marzo La precipitación y la caída de las temperaturas tiñe de blanco los montes de la comarca por encima de 900-1.000 metros sábado, 04 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (04/03/2017) El primer fin de semana de marzo ha amanecido con las sierras teñidas de blanco. La precipitación que comenzó a caer en la tarde-noche del viernes y la caída de las temperaturas, en torno a 10 grados, se ha traducido en una nueva nevada por encima de 900-1.000 metros. La nieve ha cuajado en La Carrasqueta, el Santuario de la Font Roja o el Menetjador, como muestra la captura de la cámara de ACIF en torno a las nueve de esta mañana. A esas horas el termómetro de la estación meteorológica instalada en el parque natural marcaba -1,6º, si bien la temperatura aparente era de -3,4º, a causa del viento. La precipitación de la noche del viernes dejó entre 5 y 10 litros, según zonas. El sábado, aunque ha amanecido despejado, va a seguir inestable y frío. Respecto a las carreteras en los puntos más altos de la comarca, la Dirección General de Tráfico informa del corte de la carretera CV70 en Confrides y en Alcoleja en la CV770 se ha de circular con precaución.