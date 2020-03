The examples populate this alert with dummy content

CORONAVIRUS Nirvel dona más de 1.000 unidades de gel hidroalcohólico La donación la ha recibido el Ayuntamiento que luego la asignará y distribuirá a las diferentes entidades necesitadas como el hospital Virgen de los Lirios o residencias de ancianos martes, 24 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (24/03/2020) Nirvel Cosmetics realiza una donación de más de 1.000 unidades de gel hidroalcohólico al Ayuntamiento de Alcoy. Será el Ayuntamiento el que reparta a su criterio esta donación entre las entidades necesitadas como el hospital Virgen de los Lirios, residencias de ancianos o centros sanitarios, entre otros. Así lo ha explicado la CEO de Nirvel, Consuelo Vaquer, quien también ha añadido que de esta forma la empresa hace su particular aportación a esta lucha contra el coronavirus.