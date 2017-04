Niumba selecciona la Festa d’Alcoi entre les millors d’Espanya

Niumba, blog propietat de TripAdvisor, ha seleccionat les Festes de Moros i Cristians d'Alcoi entre les millors festes i celebracions que se celebren durant la primavera a Espanya. Aquest blog va néixer el 2005 i des de 2013 és de TripAdvisor, que està considerat un dels web de viatges més gran del món.

La regidora de Turisme, Lorena Zamorano, destaca que «sabem que tenim unes grans festes, i és important que cada vegada siguen també reconegudes per la gent de fora de la nostra ciutat, des de la nostra regidoria treballem en aquesta línia seguint diverses accions». «És important saber que molts viatgers de tot el món visiten Niumba diàriament per trobar un lloc on passar les seues vacances i escullen entre les diferents opcions de lloguer de vacances que s'anuncien al portal: apartaments, cases rurals, bungalous, villes, hotels rurals i albergs, entre d'altres, ara aquestes persones també han pogut saber més sobre les nostres festes».

El seguiment de les Festes de Moros i Cristians d’Alcoi, que són d’Interés Turístic Internaciona, cada any va en augment, segons l’Ajuntament. A banda del gran treball que realitzen els mitjans locals i de la comarca, amb grans dispositius, aquest any el dia de l’Entrada van fer connexions en directe per als seus programes informatius TVE, Antena 3, Telecinco i La Sexta. A més, televisió espanyola, també va estar present el dia 24, amb la seua unitat mòbil per fer directes.

Dues productores estrangeres van estar gravant per realitzar capítols documentals a les nostres festes, per una banda TELECOM STAFF, INC de Japó, que treballa per a TV Asahi i per altra la productora colombiana «En Blanco» qui farà un capítol per a una web sèrie. També va haver-hi 13 periodistes en un press trip amb el que col·labora el Patronat de Turisme Costa Blanca, es van acreditar mitjans d’Alemanya, Dinamarca, Holanda, Itàlia i Rússia.