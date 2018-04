The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "No creo que me hayan elegido solo por ser mujer" La Universidad de Valencia designa nueva decana de la Facultad de Ciencias Biológicas a la investigadora de origen alcoyano Mari Carmen Baño jueves, 26 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (25/04/2018) La Universidad de Valencia tiene como nueva decana a una investigadora de origen alcoyano. La profesora Mari Carmen Baño, tras su designación como decana de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Valencia, ha agradecido la confianza depositada en ella. "No creo que me hayan escogido por ser mujer, sino porque confían en mi gestión y capacidad", ha señalado. Es profesora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular del que ha sido secretaria y coordinadora de programas de intercambio. Sus investigaciones, en el ámbito del ciclo molecular, la han llevado hasta el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y The National Institute for Medical Research (NIMR) de Londres.