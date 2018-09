The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA "No creo que una escultura pueda masturbarse" El artista Antoni Miró se defiende de las acusaciones vertidas por su última exposición, una serie de desnudos que se muestran en Valencia y que el alcoyano ha extraído de unas cerámicas griegas con más de 2.500 años de antigüedad miércoles, 19 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (19/09/2018) "Quizá al que se escandaliza le esté mostrando algo que no ha visto nunca". Así de ingenioso, pero también un tanto molesto, se ha mostrado el artista alcoyano Antoni Miró tras escuchar las voces de algunos vecinos por su reciente exposición en Valencia, que se inaugura el próximo 25 de septiembre. La suite erótica de Antoni Miró, que podrá visitarse en el paseo público de la Marina hasta noviembre, ha despertado la antipatía de una parte de vecinos y paseantes, que la consideran obscena. Miró ha estado en Radio Alcoy para explicar que se trata de dibujos extraídos de la cerámica popular de la Antigua Grecia, con más de 2.500 años de historia. El artista no entiende que, el que es un homenaje a la Europa clásica, haya podido generar tanta controversia, sin estar siquiera inaugurada. Considera que la interpretación del arte depende de los ojos con los que se mire. "¡Sálvese quien pueda! Ya me dirás cómo una escultura puede masturbarse, eso es lo que han dicho algunos medios de comunicación de derechas. Son improperios, eso está más en la mente del espectador que en la propia escultura (...) Aunque tienen cierto erotismo, creo que son sugerentes y muy bonitas, y no considero que a ninguna persona normal le provoque verlas". El artista alcoyano, Antoni Miró, ha respondido a las críticas en una entrevista que emitiremos esta tarde, a partir de las siete y veinte, en el tramo local de La Ventana. Fuente imagen: Diario Tecnología