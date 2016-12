The examples populate this alert with dummy content

POLÍTICA LINGÜÍSTICA No es Nochebuena, es Nit de Nadal Alcoy edita un vocabulario para conservar las palabras y expresiones tradicionales del ciclo navideño miércoles, 21 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (21/12/2016) Alcoy quiere conservar las palabras y expresiones propias de la Navidad local con un vocabulario que repartirá a los escolares de la ciudad y que ha presentado este miércoles en el teatro Principal, sede estos días del Betlem de Tirisiti. El Ayuntamiento ha editado 30.000 ejemplares del Petit vocabulari del Nadal alcoià, con compendio de términos, muchos de los cuales pierden presencia ante vocablos castellanos. El objetivo es mantener y aumentar el uso del valenciano en el ámbito navideño, como de forma muy gráfica ha explicado el concejal de Educación, Alberto Belda. “Hablamos en valenciano de ‘Nochebuena’, cuando en Alcoy, las personas mayores siguen llamando esa celebración Nit de Nadal”, señala. El libreto recoge palabras vinculadas a los diferentes actos de la Navidad, desde el Tirisiti hasta la Cabalgata, con especial atención a los productos gastronómicos. El vocabulario está ilustrado por Enrique Soler y Rosanna Crespo, cuyo trabajo ha destacado el concejal de Fiestas y Cultura, Raül Llopis, concejal de Fiestas y Cultura. La edición será repartida en los centros educativos de la ciudad. Los primeros en recibirlo han sido los alumnos del colegio El Romeral que este miércoles han acudido al Principal para presenciar las representaciones del Betlem de Tirisiti.