EL CAFÉ DEL ALCOYANO "No es normal tantas tarjetas" Javier Ribelles, jugador del Alcoyano habló en "el café del Alcoyano" desde Premium Sport Café de la injusta eliminación de la Copa del Rey jueves, 07 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (07/09/2017) El Alcoyano cayó eliminado de la Copa del Rey y aunque ya piensa en el partido del domingo en Zaragoza ante el Ebro, es difícil de olvidar la actuación del árbitro que mostró tarjetas 19 amarillas y una roja en un partido muy limpio y sin ninguna acción peligrosa. El jugador del Alcoyano, Javier Ribelles, médico y futbolista, ha sido nuestro invitado en "el café del Alcoyano" desde Premium Sport Café. Con el jugador hemos hablado del partido de ayer de Copa, de lo que viene ante el Ebro y lo hemos conocido un poco más como persona. Como siempre con la colaboración de Héctor Rúa.