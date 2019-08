The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "No es posible ir con Podem de manera coherente" Sandra Obiol, portavoz del grupo municipal de Guanyar lamenta que tras la división de fuerzas políticas el resultado electoral les haya perjudicado - Se muestra crítica con el gobierno del PSOE que califica como "una máquina de marketing político" jueves, 08 de agosto de 2019

AUDIO Hora 14 Alcoy (08/08/2019) Sandra Obiol, portavoz de Guanyar Alcoi, ha explicado en Hoy por Hoy que la plataforma que lidera realizó las gestiones posibles para reeditar el pacto preelectoral con Podem Alcoi. Obiol lamenta que tras la división, el resultado electoral haya perjudicado a ambas fuerzas, aunque señala que el acuerdo no era posible a cualquier precio. "Me hubiera gustado que fueramos juntos. En campaña y ahora en el Ayuntamiento ya vimos que era importante el qué y el cómo y no es posible ir juntos, al menos de una manera coherente". Con la representación de dos concejales la plataforma plantea encaminar su línea política, desde la oposición de facilitar la vida a la ciudadanía. En la entrevista concedida a Radio Alcoy Sandra Obiol se muestra crítica con la gestión del gobierno local que tilda de "poco transparente, de llevar a cabo un reparto desigual a la hora de configurar la actual Corporación y de no promocionar la participación". Considera que el PSOE se ha convertido "en una máquina de marketing político".