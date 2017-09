The examples populate this alert with dummy content

CENTRO "No es un relevo generacional pero necesitamos que los vecinos vuelvan a tener voz" El barrio del Centro recupera, tras cuatro años, sus fiestas gracias a una junta de vecinos que se rejuvenece - Las actividades arrancan este viernes 29 de septiembre jueves, 28 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/09/2017) Los jóvenes del Centro se unen para darle una nueva vida al barrio. Un espíritu diferente en la Junta de Vecinos que resurge con nuevas caras después de celebrar sus últimas fiestas de barrio en 2013. Entre ellas, las de las vecinas Miriam Espinós y Conchi Doménech, que han estado en Radio Alcoy para reivindicar un casco histórico más vivo. "No queremos decir que toque un relevo generacional pero hay mucha gente joven en el barrio que, a través de la asociación, pueden conseguir muchas cosas, sobre todo, hacer que se les oiga, que los vecinos vuelvan a tener voz". La nueva Junta se sirve de estas fiestas para hacer ruido y llamar al resto de vecinos a lanzar propuestas para reactivar el barrio. El programa de actos arranca este viernes con un taller de danza africana y una batukada, a partir de las seis de la tarde. Las actividades para los más pequeños se concentran el sábado por la mañana en la plaça de Dins con diferentes talleres y el domingo, 1 de octubre, Gabriel Guillem ofrecerá una ruta por el casco antiguo desde su creación.