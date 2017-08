“No hay excusas”

Las pruebas han acabado. Llegó el momento de la verdad. La temporada 2017-2018 arranca para el Club Deportivo Alcoyano el sábado 19 de agosto a las 18 horas. El Camp Municipal de Llagostera será el escenario del primer partido de esta campaña en el Grupo III de la Segunda B. Llagostera y Alcoyano se medirán en césped artificial, superficie a la que la plantilla blanquiazul ha tratado de adaptarse durante toda la semana ejercitándose en el Camp de la Via de Cocentaina. Lou Ballano, del Comité Territorial Aragonés será el árbitro encargado de dirigir el encuentro.

Antes del arranque liguero, el capitán, Mario Fuentes y el entrenador, Toni Aparicio, han comparecido en rueda de prensa. Ambos coinciden en hacer un balance positivo de la pretemporada y de los resultados obtenidos.

Fuentes explica que tras la pretemporada el equipo tiene “buenas sensaciones. Nos quedamos gran parte de la plantilla del año pasado, eso nos da un bloque fuerte, un equipo que prácticamente ya está montado, las incorporaciones han sido un acierto y esperemos que con todo eso el campeonato lo empecemos de la mejor manera posible”. El capitán, aunque sabe que el Llagostera es “un rival que presumiblemente también tiene que estar luchando por los puestos de arriba” asegura que aunque “esto es muy largo, está claro que no podemos hablar de cómo vamos a quedar a final de temporada, en la jornada 38 pero yo firmo ya llevarme los tres primeros puntos. Los compañeros están con esa idea, no podemos dejar escapar puntos desde el primero que podamos disputar ya lo vamos a hacer”. Respecto al primer enfrentamiento de la temporada en Llagostera, el capitán explica que el equipo sabe “la complejidad del pero vamos a ir con la máxima ambición, con la idea de ganar y de traernos los tres primeros puntos”. La pasada temporada, el Alcoyano ganó sus dos partidos frente el Llagostera, pero esta temporada, Fuentes cuenta que “se quedan gran parte de los jugadores del año pasado, también es verdad que juegan en otro campo con características completamente diferentes al de este año y el partido para plantearlo será diferente”.

El debut liguero será en el Camp Municipal de Llagostera de césped artificial. “Si miras la plantilla, ves jugadores que podemos defendernos perfectamente en esa superficie, en partidos que son de juego directo, de mucha lucha y de segundas jugadas, es verdad que los números en césped artificial no han sido muy buenos en las dos últimas temporadas, pero creo que las estadísticas están para romperse”, cuenta el capitán blanquiazul.

En cuanto a Toni Aparicio, Fuentes afirma que “el entrenador es listo, sabe que el trabajo del año pasado fue bueno, él está poniendo su sello, nosotros estamos cogiendo los conceptos que él nos quiere transmitir”.

Respecto al objetivo para final de temporada, el capitán explica que “dcir en qué posición podemos quedar en la jornada 38 es muy complicado. Si miramos los números del año pasado, las expectativas son tal altas, dejamos el listón tan alto…que será muy difícil repetir algo así. A mí me encantaría terminar en play off, ser primero, pero sé de las dificultades del grupo, de los rivales”. Fuentes también hizo alusión a que el presupuesto, “en un partido cara a cara con un rival no significa nada pero a lo largo de la temporada, como pudimos ver el año pasado, repercute en tener una plantilla más larga, tener jugadores de muchísimo nivel, eso sí te hace estar en una posición o otra”.

A nivel personal Fuentes recuerda que la pasada campaña “fue una temporada horrible para mí. Nunca me había lesionado, vinieron todas de golpe, esto es fútbol, las lesiones nunca vienen cuando tú quieres. Intenté ayudar en todo lo que pude desde fuera. Este año las sensaciones en pretemporada individualmente han sido buenas. Todavía tengo que coger algo de forma, pero intentaré estar lo mejor posible”.

El entrenador Toni Aparicio también compareció en rueda de prensa asegurando que “estamos deseando todos la competición, que llegue el partido. Noto al equipo con ilusión, ganas, y yo el primero que está con ganas de competir”. En cuanto a la pretemporada “ha salido como queríamos. Hemos competido con equipos de nivel y la plantilla ha ofrecido una buena imagen. Encuentro al equipo ahora mismo como yo quería”.

Respecto al césped artificial, el técnico lo tiene claro. “No hay excusas, hay que jugar en césped natural, artificial, campo grande, campo pequeño” Tenemos que jugar en Llagostera y en todos los campos, si ganamos es porque hemos hecho goles y si no ganamos no es problema del césped, será porque el Llagostera ha sido mejor”. En cuanto al primer rival de liga, Aparicio espera encontrarse “un Llagostera diferente al de otros años, porque la estructura de equipo y el terreno de juego han cambiado. Por lo que he visto han hecho un equipo pensando en que van a jugar en su campo, un campo pequeño. Han hecho, lo que me parece a mí, lo que hicieron el año que ascendieron, gente grande arriba y juego directo”.

Aparicio cuenta con prácticamente toda la plantilla aunque Gato es duda y López Silva seguramente sí que esté. Las bajas seguras “son Ruso, que esto viene de largo, y Cubero”, afirma el técnico. El míster quiere que a un “Alcoyano agresivo, con ganas de ganar, muy ofensivo cuando tengamos el balón y cuando no lo tenemos, defender, pero con ganar de ir a por la victoria”.