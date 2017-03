escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (13/03/2017)

“Quizá nos ha penalizado demasiado los pequeños errores. Nosotros hemos ido a intentar ganar el partido, esta vez se nos ha escapado”, esas fueron las primeras palabras en zona mixta del autor del gol del Alcoyano en el Camp d’Esports, José María López Silva, tras la derrota. Su tanto y las diversas llegadas y ocasiones de peligro de los blanquiazules no fueron suficientes para sacar algún punto de casa del Lleida que se encerró atrás después de su segundo gol y de la expulsión de Casares.

Ante la posibilidad de haber sido líderes la noche del sábado, López Silva asegura que “lo que queremos es ganar partidos, está claro que cuanto más arriba quedemos mejor” y concluye afirmando que continúan con la filosofía de partido a partido. “Pensamos en el siguiente partido, no podemos pensar más allá, eso creo que sería un error”.

Por su parte, Carlos Barreda, valoró el encuentro en zona mixta. “Hemos tenido el hándicap de que la primera que han tenido la han metido, y hemos ido un poco a contracorriente. Aun así el equipo ha reaccionado bien, hemos metido el gol, hemos generado ocasiones como para ponernos por delante, no hemos estado acertados. En la segunda parte, nada más arrancar ellos han metido el segundo, que ha sido prácticamente la única ocasión que han tenido. El dominio ha sido nuestro, pero no se trata de dominar si no de meter goles, ellos han metido dos y nosotros uno, no hay que darle más vueltas”. A pesar de todo ello, asegura que “no hay que hacer un drama. Soy partidario de ir partido a partido, a final de temporada ya se verá, no tenemos que volvernos locos con la clasificación”.

El entrenador del Alcoyano, Toni Seligrat, habló en rueda de prensa explicando que “el Alcoyano ha dominado todos los aspectos del juego excepto el resultado. Hemos fallado en lo que no se puede fallar y habitualmente no fallamos, en las pérdidas de balones. El Lleida ha defendido muy bien los dos goles que le hemos regalado. Nos han hecho dos goles sin prácticamente chutarnos a portería. Creo que han vivido de nuestros errores”. El cuerpo técnico y la plantilla tratarán de resarcirse del resultado en el encuentro ante el Hospitalet. “Intentaremos ganar la semana que viene en casa”, concluye Seligrat.