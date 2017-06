The examples populate this alert with dummy content

ENCUENTRO LGTBI "No hay que huir a una capital para vivir la orientación sexual" El colectivo LGTBI MARIola desarrolla en Benillup este sábado la segunda Trobada de Pobles per la Diversitat para normalizar la convivencia en pequeñas localidades viernes, 09 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (09/06/2017) Diana Sanus y Jordi Jiménez, del colectivo LGTBI MARIola, han presentado este viernes en Hoy por Hoy el programa de actividades de la segunda Trobada de Pobles per la Diversitat. Benillup acoge este sábado 10 de junio este segundo encuentro. Han explicado que la población representa la idea que el colectivo quiere transmitir de que se puede vivir con plena naturalidad toda orientación sexual e identidad de género en una gran ciudad o en una pequeña población. "No hace falta marchar a una capital para vivir la identidad sexual de cada cual", han explicado. Han agradecido la acogida de Benillup para desarrollar este segundo encuentro y se suman con este acto a las demandas de los vecinos para que se consolide la ladera del barranco sobre el que se asienta. El programa previsto este sábado se desarrollará desde media mañana hasta la noche con actividades lúdicas, una charla de un integrante de Amnistía Internacional, talleres didácticos, actuaciones musicales, comida y una simbólica quema de un armario. El colectivo LGTBI trabaja desde 2015 por la normalización de la diversidad en estas comarcas.