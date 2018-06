The examples populate this alert with dummy content

EQUIPAMIENTO URBANO No hay verano para Santa Rosa Compromís denuncia que el barrio carezca de piscina, un factor que agrava la falta de servicios culturales y sociales jueves, 21 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El barrio de Santa Rosa se queda un verano más sin la piscina de Las Paúlas. Este año tampoco podrá contar con la piscina del Preventorio, según ha denunciado Compromís. El portavoz nacionalista, Màrius Ivorra, ha responsabilizado al alcalde, Antonio Francés, y a su “olvido”, de no haber alcanzado acuerdos con los propietarios para ofrecer el servicio de baño a los vecinos. Ivorra da por perdida la posibilidad de abrir la piscina del colegio San Vicente de Paúl, pero reclama al Gobierno, del PSOE, que negocie la apertura de la cantina y la piscina del Preventorio. “El Gobierno debe ponerse a trabajar para recuperar estos servicios que tienen tanta demanda y que son tan apreciados por todos los alcoyanos”, ha dicho Ivorra. El portavoz de Compromís apunta que en Santa Rosa viven 15.000 vecinos. “Es más grande que muchos pueblos de la Comunidad Valenciana y no tiene dotación de servicios: ni biblioteca, ni zonas deportivas ni centro social. Y este año, tampoco piscinas”, ha razonado. Ivorra ha criticado, además, que la piscina de Caramanchel, en la Zona Norte, no vaya a disponer de servicio de bar y que todavía no haya abierto el quiosco anunciado en la antigua pajarera de La Glorieta.