El Alcoyano saldó el primer partido del año con victoria por la mínima, ganando 1 – 0 al Mallorca B de penalti, que transformó Jony Ñiguez desde los once metros. Tras el encuentro, el míster Toni Seligrat hizo balance del encuentro en rueda de prensa. “En referencia a juego combinativo no, es decir, nos ha costado realmente con pelota conseguir combinaciones largas y montar ataques rápidos, nos ha costado hacer esas dos cosas, pero se puede sacar otra conclusión, hoy que no hemos estado acertados en combinaciones largas y en el ataque rápido tampoco hemos estado muy finos, he contado nueve ocasiones clarísimas de gol, contando el penalti. Un día que el equipo no ha estado esplendido en acciones ofensivas, en media parte genera cinco ocasiones de gol clarísimas. El equipo tácticamente ha estado perfecto, no hemos concedido ocasiones al rival. Creo que hemos hecho méritos necesarios para resolver este partido con un resultado mucho más holgado. “Sólo hay una intervención de mi portero, es decir, es que el Mallorca B no ha chutado a portería”, indicó el técnico.

“Nuestro objetivo es que no nos marquen gol y marcar muchos goles, creo que la entrada de Ángel y Mariano ha aportado mucho al equipo porque enseguida han empezado a generar ocasiones. Los cambios nos han hecho crecer”, señaló Seligrat, quien también afirmó que la cartulina a José García “no ha sido buscada, no sé el motivo de la tarjeta”.

En cuanto al debut de Miguel Bañuz y la vuelta de Mario Fuentes, el míster explicó que “la entrada de dos jugadores nuevos, un portero y un central, uno de ellos que no había jugado en todo el año y el otro que hacía muchos meses que no jugaba, el equipo ha estado esplendido defensivamente sin pelota. La única pelota que tenía que parar Miguel la ha parado, es una de las ventajas de tener dos buenos porteros, que nosotros los tenemos”.

Uno de los temas más comentados ahora mismo es el mercado de invierno, y el entrenador del Alcoyano dijo que “los planes son los mismos, tiene que salir un jugador para que entre Pau Bosch, y si entra otro de más de 23 años, tendrá que salir otro. Tenemos que mejorar el equipo de cara a la segunda vuelta”. Respecto a la posible salida de Devesa, Seligrat señala que “parece que para la prensa ya está hecho. Si estuviese claro que Devesa no está aquí no lo habría convocado, segurísimo. Si yo creo que Devesa no va a sumarle al equipo yo no lo convoco, a día de hoy está aquí. Estas cosas, hasta que no están hechas…Devesa estaba en el banquillo, de todas formas, quien sabe si estará o no estará es Ovi, pero Devesa es un candidato”

En cuanto a la lesión de Marc Martínez, quien ya notaba molestias hace algunas semanas pero que la semana pasada había entrenado sin problemas, el míster explica que “en el último entrenamiento saca de meta, de volea, y nota un pinchazo en la pierna derecha, en el mismo sitio que en otras ocasiones, ahora hay que cuidarlo”.

Miguel Bañuz, tras su debut, aseguró en sala de prensa estar “muy contento, la verdad que los compañeros, el cuerpo técnico y la afición, me han transmitido mucha confianza, cogiendo sensaciones, minuto a minuto”. El Alcoyano finalizó los primeros 45 minutos estando por encima en el marcador tras el tanto de Jony Ñiguez, en el descanso, “hemos hablado, después del gol de Jony que teníamos que estar juntos, aprovechar salidas rápidas para marcar el segundo y matar el partido, pero el Mallorca es un equipo con calidad, que combina bien y han creado alguna situación a balón parado y he tenido suerte de ese balón de Sastre taparle y que no marcase gol”, indicó Bañuz.

Tanto Marc Martínez como el míster, hablaron con el portero antes del partido. “Me han dicho que esté tranquilo, que haga lo que hago todos los días. Entreno muy bien, me preparo día a día para cuando tenga la oportunidad aprovecharla y que el míster pueda confiar en mí, y en ese sentido estaba muy tranquilo hoy”, puntualizó el cancerbero.

Y por último, en cuanto al mercado de invierno, Bañuz asegura estar “muy tranquilo, nosotros nos aislamos de eso en el vestuario, es algo a lo que se dedica la gente de la directiva, nosotros nos dedicamos a entrenar, no hacemos mucho caso a las especulaciones, en el vestuario hacemos piña. Vine con el objetivo de ayudar al club para final de temporada jugar el play off”.

Mario Fuentes, tras su vuelta se mostró “contento, individualmente porque después de tres meses, volver a jugar un partido y encima la suerte de poder ganarlo, estoy pletórico”. En el partido ante el Mallorca B jugó con Barreda en el centro de la defensa pero el futbolista madrileño aseguró que “cualquiera que pueda jugar rinde a las mil maravillas”. Fuentes también hizo balance del encuentro, “da sido un partido en el que quizá no hemos tenido la posesión de otros partido que hemos jugado en El Collao, pero el Mallorca era un rival difícil, un equipo al que sabíamos que era difícil meterle gol y también que nos hiciera gol, por los números que lleva, y la afición está respondiendo como lo hace en todos los partidos de casa, en los momentos de debilidad se vuelca con nosotros. Es un placer jugar en este campo y sobre todo por cómo se vuelca la afición con nosotros”.

El Alcoyano está sacando muy buenos números en los partidos como locales, “sabemos que haciéndonos fuertes en casa y sacando los máximos puntos posibles en El Collao, el objetivo que nos pusimos a principio de temporada estará más cerca pero nosotros vamos entreno a entreno”. Para este 2017 el defensa señala que “personalmente le pido salud deportiva y lo demás creo que va a llegar, porque respaldado con el club que tenemos, con el equipo, con la afición, con los compañeros, te llevan en volandas. Pedirle que siga yendo igual de bien que hasta ahora”. Y finalmente, en cuanto al mercado de invierno, el defensa blanquiazul aseguró que “es algo a lo que estamos acostumbrados, una de las virtudes que tiene esta plantilla es que es experimentada y sabe de esta situación, nosotros confiamos plenamente en el club, que ha confeccionado un equipo espectacular en verano, habrán visto que habrá que mejorarlo y creo que hagan lo que hagan estará bien hecho y nosotros lo vamos a respaldar evidentemente”.