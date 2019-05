The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS "No hemos estado a la altura de la afición" Tomás Ruso, y el equipo, se sienten en deuda con la afición y no quieren faltar el domingo en el partido clave - Lo cuenta todo en "el café del Alcoyano" desde Premium Sport Café viernes, 17 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (16/05/2019) Tomás Ruso volvió a jugar tres meses después de su lesión y el capitán fue muy claro en sus declaraciones en "el café del Alcoyano". Desde Premium Sport Café, conversamos con el jugador del Deportivo dela temporada, de la actualidad y sobre todo del partido del domingo ante el Conquense y donde el equipo de Barrera se juega la salvación. Los jugadores saben que están en deuda con la afición y que "nuestra motivación es máxima". No te pierdas todo lo que dijo el futbolista en Ser Deprotivos Alcoy.