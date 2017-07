The examples populate this alert with dummy content

BENIARRÉS "No hicimos ningún botellón" Francisco Sellés, nuevo alcalde de Beniarrés, se defiende de las críticas vertidas hacia su persona por abrir el Consistorio a unos amigos durante una fiesta privada martes, 18 de julio de 2017 Francisco Sellés, del Partido Popular, es, desde este lunes, 17 de julio, alcalde de Beniarrés. Fue investido en el pleno celebrado ayer por la tarde en el municipio tras lograr mayoría de votos procedentes de los cinco concejales de su partido, el PP, frente a los tres contrarios de Compromís y PSOE. En su primera entrevista como alcalde, concedida a Radio Alcoy, Sellés sale al paso de las críticas que ha recibido por abrir el Ayuntamiento a unos amigos cuando estaban de fiesta. "Dentro de mi inocencia y mi ignorancia, abrí el Ayuntamiento y les dejé entrar al salón de plenos, pero no hicimos ningún botellón ni celebramos la fiesta de los 45 años del alcaldable; tengo la conciencia tranquila". Sellés asegura que fueron "cuatro fotos" que, además, "no faltaban al respeto a ningún símbolo institucional", aunque reconoce que quizás no eran las más "adecuadas". Sellés sustituye en el cargo a Luís Tomás que, después de trece años como alcalde, ha dimitido por motivos personales pero que seguirá en el Ayuntamiento al frente del departamento de Tesorería.