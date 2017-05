The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO “No le deseo a nadie que le toque el Alcoyano en play off” David Torres, autor de uno de los goles blanquiazules ante el Atlético Levante habló en rueda de prensa, al igual que Toni Seligrat y López Silva – Gato recibió el galardón de jugador más regular de la temporada otorgado por la Penya Lateral Centraet lunes, 08 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (08/05/2017) El play off se acerca y tras asegurar la segunda plaza, el Deportivo Alcoyano ya comienza a pensar en posibles rivales en la primera fase. Será un cuarto clasificado de los otros grupos, aunque por el momento, de los cuatro grupos que conforman la Segunda B el único equipo que ha cerrado la cuarta plaza es el Pontevedra del Grupo I y en el resto se decidirá todo en la última jornada que se disputará el domingo 14 de mayo a las 18 horas. El Alcoyano empató a 2 frente el Atlético Levante en El Collao, cuatro goles que se vivieron en 10 minutos y que el rival logró remontar un 2-0 en contra. El míster, Toni Seligrat, explicó en rueda de prensa posterior al encuentro que “ha sido una falta de concentración que no va a volver a pasar y más cuando sepan que se juegan todo en cada partido de play off”. Seligrat ha confirmado que ya es momento de empezar a mirar posibles rivales aunque también tiene claro que “tenemos que ir a Baleares, y vamos a ir a ganar”. A pesar de ello, ha reconocido que “tendremos que mirar el estado físico de los jugadores y también mirar por las tarjetas”, haciendo alusión a que Tomás Ruso, Manuel Gato y José María López Silva están con cuatro amarillas y de ver la quinta en el encuentro del domingo ante el Atlético Baleares para el primer partido de la promoción estarían sancionados. Por su parte, David Torres, que metió el segundo gol del Alcoyano el pasado domingo aseguró que “no lo deseo a nadie que le toque el Alcoyano en play off porque lo va a pasar muy mal”. El delantero afirmó que tienen muchas ganas de que llegue la promoción y que lo van a dar todo. Algo en lo que coincide López Silva que también habló en rueda de prensa, al igual que el delantero blanquiazul. El jugador onubense se mostró muy satisfecho de haber “quedado segundos y de jugar la liguilla porque era lo que todos queríamos”. Tras el partido, Manuel Gato, recibió por parte de la Penya Lateral Centraet el premio al jugador más regular y valorado de la temporada. Varios miembros le dieron el galardón al jugador de Benidorm en el césped de El Collao.