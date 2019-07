"No me he planteado ser alcaldesa"

Lorena Zamorano, que concurrió a las municipales con el número dos de la candidatura del PSOE, inicia una nueva legislatura al frente de las concejalías de Urbanismo, Contratación, Patrimonio, Turismo. Los rumores de un eventual salto a la política autonómica del alcalde de Alcoy, Antonio Francés, la posicionaba para ascender a primera edil. En la primera entrevista concedida a Radio Alcoy en la presente legislatura, Zamorano ha desmentido este extremo. "Me lo dijo mucha gente, pero no. No me he planteado nunca ser alcaldesa". Ha explicado que, de momento se siente cómoda con sus atribuciones y considera que el ascenso a la primera línea ha de ser por méritos própios y no únicamente por una cuestión de promoción del sexo femenino.

Ha analizado algunos de los asuntos prioritarios que llevará a término como la ejecución de la sentencia de La Rosaleda, la reforma de los chalets de la Font Roja, la revisión del Plan General de Ordenación Urbana o la reforma del Molinar con fines turísticos.