EJEA - ALCOYANO No está permitido perder Ejea y Alcoyano comienzan su vía crucis por la salvación – El partido será el domingo a las 12.00 horas, lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy, 1485 de om, App Cadena Ser o en esta misma web viernes, 26 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (26/04/2019) Tras los dos empates ante el Castellón y Olot en las últimas jornadas, el Alcoyano está obligado a sumar de tres para no alejarse de la lucha por la salvación. El partido promete ser muy disputado y será sin duda el que más acierto tenga en las áreas el que venza un encuentro a cara de perro. El fútbol directo parece que será la tónica de un choque calificado como final para los dos equipos. El técnico del Alcoyano, Mario Barrera no podrá contar con los lesionados Eldin, Córcoles y Nieto, tampoco con el sancionado Carlos Barreda, así que tendrá que completar convocatoria con algún jugador de la cantera. El que sí estará después de muchos meses, será Tomás Ruso, no para los 90 minutos, pero si para empezar a entrar en el grupo o si considera necesario el entrenador colocarlo por alguna circunstancia. Partido donde Primi o Lino tienen opciones de jugar en el lateral derecho por la baja del de Binéfar, decisión que no ha querido desvelar hasta el último entrenamiento, además optará por tener un centro del campo más contundente, puesto que es consciente que las circunstancias del terreno de juego se espera que se juegue poco por el suelo. El árbitro del partido será el colegiado vasco Jon Ander Gonzalez Esteban, en dos ocasiones dirigió al Alcoyano y las dos se cuentan con derrota, es su octava temporada en Segunda B. La primera de las cuatro finales será el domingo a las 12.00 horas, lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy, 1485 de om, App Cadena Ser o en esta misma web desde las 11.45 horas.