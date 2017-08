The examples populate this alert with dummy content

SINIESTRALIDAD “No podemos esquilmar la inversión para prevenir riesgos laborales” Comisiones Obreras reclama a empresas y trabajadores el cumplimiento de la normativa de prevención laboral tras el fallecimiento de un operario en un accidente en la obra de Aldi miércoles, 30 de agosto de 2017 La muerte de un trabajador, este martes en Alcoy, demuestra que “cualquier esfuerzo es poco para evitar accidentes laborales”, según afirma la secretaria general de Comisiones Obreras, Manuela Pascual. A la espera de conocer con exactitud las causas del accidente en el que falleció un operario de 54 años y otro, de 45, resultó herido tras ser arrollados ambos por un vehículo en la obra de construcción del supermercado Aldi, Pascual insiste en reclamar el cumplimiento de la legislación de prevención de riesgos laborales. “No podemos esquilmar en invertir en prevención de riesgos”, manifiesta la dirigente sindical, que apenas unos minutos después del accidente se personó en la zona para conocer los hechos. Pascual insta a las empresas a que obliguen a sus trabajadores a cumplir las normas y a estos a reclamar medidas de prevención en caso de que no existen. El operario fallecido y el herido trabajaban, junto a otros dos personas, para una empresa de Valencia subcontratada por la constructora del nuevo supermercado. Se desplazaban a diario desde Valencia a Alcoy. “El colmo es perder la vida por trabajar. Cualquier esfuerzo es poco para evitar accidentes”, repite Pascual.