ENTREVISTA “No podíamos retrasar más la obra del puente de San Jorge” El concejal de Obras, Jordi Martínez, detalla los pormenores del proyecto y las alternativas de tráfico durante los dos próximos meses jueves, 22 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (22/06/2017) El concejal de Obras, Jordi Martínez, ha explicado en RADIO ALCOY los trabajos incluidos en la segunda fase del proyecto de rehabilitación del puente de San Jorge, que se prolongarán durante dos meses. El regidor ha expuesto las alternativas de tráfico habilitadas a lo largo del periodo en el que el puente permanecerá cortado por las obras. Martínez ha insistido en que el Ayuntamiento no podía prolongar más el inicio de las obras, previsto para el mes de febrero. “Empezamos a tramitar este proyecto sin saber que el puente de Fernando Reig permanecería más de un año cortado. Pero es que además la estructura del tablero del puente de San Jorge necesita una intervención. No podíamos esperar”, ha dicho.