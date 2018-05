The examples populate this alert with dummy content

PATIN ALCODIAM “No puedo estar contento” A pesar de la permanencia asegurada, el entrenador Sergi Punset no está contento con el trabajo realizado miércoles, 02 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (02/05/2018) Sergi Punset no se esconde a la hora de valorar el trabajo realizado y a pesar que el objetivo está más que cumplido, su ambición, le hace ser muy claro y hablar sin tapujos ante el final de temporada. “No puedo estar contento, ha habido partidos que no hemos competido y queríamos luchar por restar en Europa. No estamos preparados para eso”, aseguró el entrenador en Ser Deportivos. El Patín Alcodiam, ya está matemáticamente salvado a falta de tres jornadas para el final de la temporada, por lo que el objetivo de la permanencia, principal para el PAS, ya es una realidad, objetivo que no es poco debido a la exigencia de la OK Liga. Hoy ha estado el entrenador en el programa Ser Deportivos, no te pierdas las palabras del técnico que no se ha mordido la lengua y habla muy claro.