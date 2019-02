The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO - VILLARREAL B No queda otra que ganar El líder evalúa la paciencia de El Collao – El partido será el domingo a las 17.15 horas y lo podrán seguir en Radio Alcoy, 1485 de OM, App Ser o en esta misma web viernes, 01 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (01/02/2019) El domingo el Alcoyano tiene en juego tres puntos y más cosas, recuperar sensaciones, goles y hacer las paces con una afición que está de uñas con el banquillo. Las cinco jornadas sin marcar es un dato escalofriante. De las últimas 8 jornadas sólo se ha perdido un partido, pero también se ha ganado uno. La cantidad de empates, junto a la mochila negativa que arrastra el equipo hacen que sea insuficiente sumar de uno a uno. Con el mercado de invierno cerrado, la plantilla que hay terminará la temporada y a ellos hay que encomendarse para que la cosa cambie. Los de Vicente Mir necesitan como agua de mayo los tres puntos. Todo puede cambiar con las ansiadas dos victorias que no llegan, el domingo con la visita del líder las sensaciones tiene que ser otras, los precedentes hace ser optimistas ya que esta temporada los mejore resultados se han obtenido ante dos equipos muy importantes como Barcelona B y el Hércules, las dos últimas victorias de Alcoyano como local. La falta de gol preocupa muchísimo, lo de “no nos preocupa porque ocasiones creamos”, no es suficiente ya que las ocasiones no dan puntos y ahora el Alcoyano necesita puntos, ni buen juego, ni crear más o menos ocasiones. Los resultados tienen que llegar a El Collao porque la zona de descenso cada vez está más cerca. Córcoles y Ruso no estarán por lesión, el resto están disponibles. Quintillà y Bueno en el equipo de Migule Álvarez no estarán en Alcoy por sanción además de un par de jugadores lesionados. Según la disposición táctica Vicente Mir optará por uno su otros, pero en cualquier caso no se espera una gran revolución, pese que con lo de siempre no da para ganar. El árbitro del partido será el mallorquín Busquets Ferrer. El encuentro será el domingo a las 17.15 horas y lo contaremos en Radio Alcoy, en el Carrusel Deportivo Alcoy desde las 17.00 horas en el