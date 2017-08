The examples populate this alert with dummy content

GUANYAR ALCOI "No queremos que el servicio de alcantarillado se privatice más de cuatro años" La coalición pide más concreción en la redacción del nuevo pliego de condiciones de un servicio que, insiste debería acabar en manos del Ayuntamiento lunes, 14 de agosto de 2017 Guanyar Alcoi reivindica que el servicio de limpieza y mantenimiento del alcantarillado sea público. Guanyar Alcoi tiene dudas sobre la gestión privada del servicio que, considera, debería ser gestionado por el Ayuntamiento. "Hemos ofrecido una serie de propuestas para tener el mejor servicio posible, fiscalizar de la mejor manera el trabajo de calidad de la empresa y agilizar las acciones en caso de urgencia". Al mismo tiempo, Santiago se pregunta sobre si el pesonal mínimo que exige a la empresa será "suficiente para garantizar un servicio óptimo" y cumplirá con los objetivos del contrato. Pide, en concreto, que "no se privatice el servicio más de cuatro años" para poderlo recuperar "desde la empresa pública". Después de que el PSOE sacara a concurso el servicio para que una empresa privada se encargara de su gestión, Guanyar insiste en la necesidad de un proceso participativo que permita a la ciudadanía influir en la redacción del nuevo pliego de condiciones. La coalición recuerda que las bases de ejecución del presupuesto municipal indican que en los procesos de contratación de un importe mayor a 250.000 euros será necesario que la ciudadanía y la sociedad civil participe en la redacción de este pliego.