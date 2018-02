The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "No queríamos que nuestro trabajo se quedase solo en youtube" El mediometraje Un Nuevo Rumbo, elaborado por alumnos de Sant Roc, llega a la sección oficial de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu jueves, 01 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (01/02/2018) El mediometraje Un Nuevo Rumbo, elaborada por los alumnos del Taller de Cine del Col.legi Sant Roc, opta a los premios de la sección oficial de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu. La nominación es el reconocimiento a más de 6 meses de realización entre escritura de guión, rodaje, montaje, banda sonora y promoción. Esta incursión del cine hecho en Alcoy en la MICE narra la historia de Pablo desde que inicia sus estudios hasta que llega a Bachiller. La película analiza, a través de los más de 90 actores implicados, las decisiones que toma y todo aquello que marcará la vida y forma de ser de protagonista. Jorge Hinojosa, el profesor encargado de la extra escolar Taller de Cine en el Col·legi Sant Roc, ha explicado que una vez finalizado el proyecto y a la vista del resultado decidieron presentar la película a festivales para que "no sólo se quedase en youtube". En Hoy por Hoy Alcoy ha presentado, junto a los alumnos Pau López, Abril Peidro, Julia Hernández, Carla Trelis, Joel Mira y Bea Francés el trabajo realizado y otros proyectos. La MICE en la que concursan dentro de la sección oficial con Un nuevo Rumbo se celebrará del 10 al 24 de febrero en Valencia y Madrid.